2019-01-21T09:16:15+03:00
Общество

В Брянске директор фирмы задолжал больше 800 тысяч работникам

14 сотрудников пожаловались в прокуратуру
Марина АНТОНОВА
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Руководителя привлекли к административной ответственности.Руководителя привлекли к административной ответственности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске генеральный директор строительной фирмы задолжал работникам 865 тысяч рублей по зарплате. 14 сотрудников пожаловались в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что за октябрь и ноябрь прошлого года работникам выплатили зарплату не полностью, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Деньги были начислены, но до сотрудников не дошли. Поэтому образовалась задолженность.

Прокурор внес представление гендиректору. Кроме того, за нарушение трудового законодательства руководителя привлекли к административной ответственности. К тому же, раньше он совершал административные нарушения.

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