2019-01-21T08:52:58+03:00
Происшествия

Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины

Во время пожара никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины. Сообщение о возгорании на улице Белорусской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.11 в воскресенье, 20 января. На место выехали четыре автоцистерны.

Через семь минут спасатели прибыли. Оказалось, что дом размером десять на восемь метров горит полностью.

На пожаре работали три звена газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пламя тушили с трех пожарных стволов. С огнем справились через 25 минут. В 18.43 пожар потушили.

К счастью, в горящем доме никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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