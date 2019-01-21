Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины
Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины. Сообщение о возгорании на улице Белорусской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.11 в воскресенье, 20 января. На место выехали четыре автоцистерны.
Через семь минут спасатели прибыли. Оказалось, что дом размером десять на восемь метров горит полностью.
На пожаре работали три звена газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пламя тушили с трех пожарных стволов. С огнем справились через 25 минут. В 18.43 пожар потушили.
К счастью, в горящем доме никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему случился пожар.
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