2019-01-20T15:13:45+03:00
Общество

Автопарк Новозыбкова пополнился 10 новыми автобусами

Большинство машин пустили на маршруты в Новозыбковском и Злынковском районах
Елена РАКОВА
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Фото: Газета "Маяк".Фото: Газета "Маяк".
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В Новозыбков приехали 10 новые автобусов. Ключи от автомобиля ПАЗ «Вектор Некст» и девяти «Газелей Луидор» водителям местного автотранспортного предприятия вручили 19 января на площади Октябрьской революции.

Две "Газели" закрепили за администрацией Новозыбковского района. Остальные машины предназначены для ПАТП, которые пустит автобусы на маршруты в Новозыбковском и Злынковском районах, сообщает газета "Маяк".

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