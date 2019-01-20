Автопарк Новозыбкова пополнился 10 новыми автобусами

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-20T15:13:45+03:00

Большинство машин пустили на маршруты в Новозыбковском и Злынковском районах

Изменить размер текста: A A

В Новозыбков приехали 10 новые автобусов. Ключи от автомобиля ПАЗ «Вектор Некст» и девяти «Газелей Луидор» водителям местного автотранспортного предприятия вручили 19 января на площади Октябрьской революции.

Две "Газели" закрепили за администрацией Новозыбковского района. Остальные машины предназначены для ПАТП, которые пустит автобусы на маршруты в Новозыбковском и Злынковском районах, сообщает газета "Маяк".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».