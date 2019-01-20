2019-01-20T13:12:57+03:00
Происшествия

В Дятькове пожилой водитель врезался в припаркованное авто

С различными травмами мужчину госпитализировали
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дятькове пожилой водитель врезался в припаркованное авто. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 в субботу, 19 января, на улице Ульянова.

По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 отвлекся от управления и врезался в стоявший у края проезжей части автомобиль "Санг йонг".

В результате ДТП 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, гематома головы, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, госпитализирован.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автопарк Новозыбкова пополнился 10 новыми автобусами
Брянская студентка заплатит 300 тысяч рублей за взятку директору вуза
В Брянске пьяный водитель едва не погубил двух пассажирок
В брянском селе Супонево во время пожара пострадал человек
МЧС: Крещенские купания на Брянщине прошли без происшествий
В Жуковской райбольнице установили новый рентген-аппарат
Брянский депутат Госдумы Николай Валуев искупался в проруби в Крещение
В Брянске спасатели устроили соревнования по лыжному спорту
Почти две тысячи брянцев искупались в ночь на Крещение
Житель Красной Горы подкинул улики односельчанину, чтобы избежать обвинения в краже
В Брянске водитель легковушки на зебре сбил горожанку
Житель Жуковки едва не застрелил приятеля и почти месяц скрывался от полиции
На Брянщине проходят крещенские купания
В брянской Сеще планируют отремонтировать детский сад "Солнышко"
Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей
Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко
Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей