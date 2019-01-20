СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-20T13:12:57+03:00

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В Дятькове пожилой водитель врезался в припаркованное авто. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 в субботу, 19 января, на улице Ульянова.

По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 отвлекся от управления и врезался в стоявший у края проезжей части автомобиль "Санг йонг".

В результате ДТП 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, гематома головы, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, госпитализирован.

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