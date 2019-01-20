2019-01-20T12:40:13+03:00
Общество

Брянская студентка заплатит 300 тысяч рублей за взятку директору вуза

Она попыталась обжаловать приговор, но безрезультатно
Елена РАКОВА
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Унечский райсуд признал студентку виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей.Унечский райсуд признал студентку виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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31-летнюю студентку из Унечского района суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за дачу взятки директору вуза.

Как установили в суде, студентка пятого курса заочной формы обучения Брянского областного казачьего института технологий и управления через посредников перевела директору вуза 51 тысячу рублей.

- За эти деньги девушка планировала успешно сдать сессию, преддипломную практику и получить диплом о высшем образовании, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Унечский райсуд признал студентку виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Сочтя назначенное наказание несправедливым, осужденная обжаловала его в областном суде. Однако апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменения.

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