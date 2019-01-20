Брянская студентка заплатит 300 тысяч рублей за взятку директору вуза
31-летнюю студентку из Унечского района суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за дачу взятки директору вуза.
Как установили в суде, студентка пятого курса заочной формы обучения Брянского областного казачьего института технологий и управления через посредников перевела директору вуза 51 тысячу рублей.
- За эти деньги девушка планировала успешно сдать сессию, преддипломную практику и получить диплом о высшем образовании, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Унечский райсуд признал студентку виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Сочтя назначенное наказание несправедливым, осужденная обжаловала его в областном суде. Однако апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменения.
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