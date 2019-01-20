В Брянске пьяный водитель едва не погубил двух пассажирок

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-20T11:55:17+03:00

Молодой человек не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В Брянске 22-летний пьяный водитель едва не погубил двух пассажирок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра 19 января на улице Красный маяк.

- По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля "Тойота камри" находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону улицы Чернышевского, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Не справившись с управлением, автомобиль съехал на обочину и опрокинулся.

В ДТП пострадали две пассажирки легковушки. У 26-летней пассажирки диагностировали ушибы мягких тканей головы, тупую травму живота и госпитализировали. У 23-летней пассажирки - растяжение связок шеи, ее отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».