2019-01-20T11:55:17+03:00
Происшествия

В Брянске пьяный водитель едва не погубил двух пассажирок

Молодой человек не справился с управлением
Елена РАКОВА
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Полицейские выясняют подробности ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.Полицейские выясняют подробности ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
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В Брянске 22-летний пьяный водитель едва не погубил двух пассажирок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра 19 января на улице Красный маяк.

- По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля "Тойота камри" находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону улицы Чернышевского, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Не справившись с управлением, автомобиль съехал на обочину и опрокинулся.

В ДТП пострадали две пассажирки легковушки. У 26-летней пассажирки диагностировали ушибы мягких тканей головы, тупую травму живота и госпитализировали. У 23-летней пассажирки - растяжение связок шеи, ее отпустили домой, назначив лечение.

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