2019-01-20T10:11:53+03:00
Происшествия

В брянском селе Супонево во время пожара пострадал человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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Пожар начался вечером 19 января.Пожар начался вечером 19 января.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В селе Супонево, что в Брянской районе, во время пожара пострадал человек. Сообщение о возгорании на улице Тимоновоской поступило дежурному МЧС в 20.30, вечером 19 января.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты с тремя автоцистернами из пожарно-спасательных частей №1,8, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Пожарные прибыли к месту вызова в 20.40. Оказалось, что горит частный жилой дом.

В 21.12 пожар распространение огня удалось остановить, а в 21.25 ликвидировать.

Во время пожара пострадал человек. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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