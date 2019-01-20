В брянском селе Супонево во время пожара пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-20T10:11:53+03:00

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В селе Супонево, что в Брянской районе, во время пожара пострадал человек. Сообщение о возгорании на улице Тимоновоской поступило дежурному МЧС в 20.30, вечером 19 января.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты с тремя автоцистернами из пожарно-спасательных частей №1,8, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Пожарные прибыли к месту вызова в 20.40. Оказалось, что горит частный жилой дом.

В 21.12 пожар распространение огня удалось остановить, а в 21.25 ликвидировать.

Во время пожара пострадал человек. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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