МЧС: Крещенские купания на Брянщине прошли без происшествий
Несчастных случаев также не зафиксировано
В Брянской области были открыты 73 купели.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Крещенские купания в Брянской области прошли без происшествий. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.
За прошедшие сутки происшествий и несчастных случаев на официально организованных купелях не было. Всего в крещенскую ледяную воду брянцы могли окунуться в 73 иорданях, где дежурили медики, спасатели, полицейские.
Для купающихся организовали места для переодевания и обогрева, работали полевые кухни с горячим чаем.
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