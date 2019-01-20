2019-01-20T09:31:52+03:00
Общество

МЧС: Крещенские купания на Брянщине прошли без происшествий

Несчастных случаев также не зафиксировано
Елена РАКОВА
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В Брянской области были открыты 73 купели.В Брянской области были открыты 73 купели.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Крещенские купания в Брянской области прошли без происшествий. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.

За прошедшие сутки происшествий и несчастных случаев на официально организованных купелях не было. Всего в крещенскую ледяную воду брянцы могли окунуться в 73 иорданях, где дежурили медики, спасатели, полицейские.

Для купающихся организовали места для переодевания и обогрева, работали полевые кухни с горячим чаем.

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