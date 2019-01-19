2019-01-19T17:17:05+03:00
Общество

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев искупался в проруби в Крещение

Елена РАКОВА
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Николай валуев окунулся в ледяную воду. Фото: личная страница Николая Валуева в соцсети.Николай валуев окунулся в ледяную воду. Фото: личная страница Николая Валуева в соцсети.
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Известный спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев каждый год купается в проруби в Крещение.

На этот раз 45-летний боксер окунулся в купель в Ленинградской области, где столбик термометра упал до минус 22 градусов. Видео с заплывом Николай Валуев разместил в своей соцсети.

На вопрос о том, почему он в рубашке, депутат ответил: «Так холоднее».

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