Брянский депутат Госдумы Николай Валуев искупался в проруби в Крещение
Николай валуев окунулся в ледяную воду. Фото: личная страница Николая Валуева в соцсети.
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Известный спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев каждый год купается в проруби в Крещение.
На этот раз 45-летний боксер окунулся в купель в Ленинградской области, где столбик термометра упал до минус 22 градусов. Видео с заплывом Николай Валуев разместил в своей соцсети.
На вопрос о том, почему он в рубашке, депутат ответил: «Так холоднее».
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