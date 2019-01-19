В Брянске спасатели устроили соревнования по лыжному спорту

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-19T16:18:54+03:00

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В брянском парке имени 1000-я города прошли соревнования по лыжному спорту среди 14 команд Главного управления МЧС России по Брянской области. В них приняли участие 56 спасателей.

- Интрига в эстафетной гонке сохранялась до финиша. Разрыв между командами-призерами составили несколько секунд, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В итоге в общекомандном зачете первое место занял спортивный коллектив пожарно-спасательной части №6 из Сельцо, второе место - пожарно-спасательная часть №10 из Клинцов, третье - у спортивной команды пожарно-спасательной части №19 из Дятьково.

На соревнованиях специализированная пожарно-спасательная часть развернула палатку для обогрева и переодевания участников соревнований. А первый отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области обеспечил всех спортсменов горячим чаем.

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