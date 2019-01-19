СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-19T15:06:19+03:00

Окунуться в купель можно до полуночи 19 января. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Серьезных происшествий в местах купания не было

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Почти две тысячи брянцев искупались в ночь на Крещение.

Самым популярным местом погружения в прорубь стал пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-I». Здесь к десяти часам утра в воду окунулись 946 человек, сообщают в Брянской городской администрации.

Еще 457 брянцев выбрали купель на озере Мутном, 402 человека окунулись в реку Десну в Бежицком районе. 147 жителей посетили озеро ГРЭС в поселке Белые Берега.

Всего в ночь на 19 января на четырех официально утвержденных в городе местах для купания побывали 1952 человека. Сотрудники МЧС России по Брянской области развернули полевые кухни, где любой желающий мог согреться горячим чаем.

Безопасность купающихся обеспечивали полиция, медики и спасатели. По информации управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска, происшествий в местах купания не было.

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