2019-01-19T14:02:37+03:00
Происшествия

Житель Красной Горы подкинул улики односельчанину, чтобы избежать обвинения в краже

Но план провалился
Елена РАКОВА
Поделиться:
На селянина завели уголовное дело за кражу.На селянина завели уголовное дело за кражу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На днях у 32–летнего жителя деревни Макаричи, что в Красногорском районе, украли мотоблок. Техника стояла в незапертой пристройке к гаражу, так что стащить ее было не трудно.

Пропажу хозяин заметил только на следующий день и заявил о краже в полицию.

- Следственно-оперативная группа быстро нашла мотоблок потерпевшего, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Его бросили у ворот дома одного из односельчан.

Столь очевидные улики полицейским показались подозрительными. Оперативники продолжили розыск и нашли предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний местный житель.

Молодой человек не стал отпираться.

- По его словам, идея прокатиться на чужом мотоблоке пришла к нему после выпитого спиртного, - говорят в полиции. - Он тихо откатил технику его на соседнюю улицу, а там уже завел. Однако, проехав километр, мотоблок заглох. Тогда мужчина подкатил его к воротам ближайшего дома, чтобы отвести от себя подозрения.

На горе-вора завели уголовное дело за кражу. Теперь он рискует провести ближайшие пять лет за решеткой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский депутат Госдумы Николай Валуев искупался в проруби в Крещение
В Брянске спасатели устроили соревнования по лыжному спорту
Почти две тысячи брянцев искупались в ночь на Крещение
В Брянске водитель легковушки на зебре сбил горожанку
Житель Жуковки едва не застрелил приятеля и почти месяц скрывался от полиции
На Брянщине проходят крещенские купания
В брянской Сеще планируют отремонтировать детский сад "Солнышко"
Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей
Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко
Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей