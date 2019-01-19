Житель Красной Горы подкинул улики односельчанину, чтобы избежать обвинения в краже
На днях у 32–летнего жителя деревни Макаричи, что в Красногорском районе, украли мотоблок. Техника стояла в незапертой пристройке к гаражу, так что стащить ее было не трудно.
Пропажу хозяин заметил только на следующий день и заявил о краже в полицию.
- Следственно-оперативная группа быстро нашла мотоблок потерпевшего, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Его бросили у ворот дома одного из односельчан.
Столь очевидные улики полицейским показались подозрительными. Оперативники продолжили розыск и нашли предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний местный житель.
Молодой человек не стал отпираться.
- По его словам, идея прокатиться на чужом мотоблоке пришла к нему после выпитого спиртного, - говорят в полиции. - Он тихо откатил технику его на соседнюю улицу, а там уже завел. Однако, проехав километр, мотоблок заглох. Тогда мужчина подкатил его к воротам ближайшего дома, чтобы отвести от себя подозрения.
На горе-вора завели уголовное дело за кражу. Теперь он рискует провести ближайшие пять лет за решеткой.
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