В Брянске водитель легковушки на зебре сбил горожанку

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-19T13:22:38+03:00

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В Брянске водитель легковушки на зебре сбил 31-летнюю горожанку. ДТП произошло около полудня 18 января на улице Нахимова.

- По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц спринтер" при выезде с прилегающей территории с поротом в сторону аллеи Металлургов сбил женщину, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - В этот момент горожанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За медицинской помощью пострадавшая обратилась в городскую больницу №1 и там же рассказала врачам о случившемся. Медики диагностировали у жительницы Брянска ушиб крестцового отдела позвоночника. После оказания помощи женщину отпустили домой, назначив лечение.

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