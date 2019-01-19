2019-01-19T11:45:39+03:00
Происшествия

Житель Жуковки едва не застрелил приятеля и почти месяц скрывался от полиции

В середине января горожанина задержали в Брянске
Елена РАКОВА
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До суда обвиняемый будет находиться в СИЗО.До суда обвиняемый будет находиться в СИЗО.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В центральную районную больницу Жуковки на попутке привезли 24-ленего парня. Произошло это еще 17 декабря прошлого года. По словам водителя, он нашел пострадавшего на обочине и решил помочь.

- После врачебного осмотра выяснилось, что у пострадавшего проломлены лобная и затылочная кости, ушиб мозга и ссадины, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Пациент сам не мог рассказать, что с ним произошло. И врач сообщил о случившемся в полицию.

На следующий день оперативники выяснили, откуда у молодого человека такие серьезные травмы.

- По версии следствия, накануне вечером пострадавший поссорился с 28-летним приятелем, а тот выстрелил в парня из травматического пистолета, - уточняют в полиции. - Когда друг осознал, что оппонент серьезно ранен и может умереть, он решил отвезти его в больницу. После чего скрылся.

В середине января полицейские задержали подозреваемого в квартире его знакомых в Брянске. Его арестовали и этапировали в Жуковку. Горожанину предъявили обвинение в покушении на убийство. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет колонии. К слову, для него это будет уже не первый срок.

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