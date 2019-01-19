На Брянщине проходят крещенские купания
19 января православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников - Крещение Господне. Накануне вечером и в сам праздник во всех православных храмах прошла Божественная литургия и обряд освящения воды.
Многие брянцы, по традиции, окунаются в купель. В Брянской области организовали 73 места проведения крещенских купаний. За каждым из них закреплены ответственные.
- В местах крещенских купаний дежурят сотрудники МЧС: пожарные, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, водолазы, спасатели, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Кроме того, безопасность и правопорядок обеспечивают полицейские. А за здоровьем окунающихся следят медики. Задействованы и главы муниципальных образований. Всего к обеспечению безопасности привлекли 613 человек.
Организованы места для переодевания и обогрева купающихся, работают полевые кухни с горячим чаем.
Весь день, до 18.00 19 января брянские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности.
Всех желающих сотрудники МЧС угощали горячим чаем.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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