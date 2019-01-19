2019-01-19T09:59:32+03:00
Общество

В брянской Сеще планируют отремонтировать детский сад "Солнышко"

Правда,в этом году собираются лишь сделать проект и рассчитать смету
Елена РАКОВА
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Детский сад в Сеще нужно благоустроить.Детский сад в Сеще нужно благоустроить.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В поселке Сеща, что в Дубровском районе планируют отремонтировать детский сад "Солнышко".

Полгода назад, летом 2018-го, его передали из ведения Министерства обороны на муниципальный уровень, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. При проведении ревизии, выяснилось, что этот детский сад нужно капитально ремонтировать.

Правда, скорее всего, приступить к ремонту власти смогут лишь в 2010 году. На нынешний год запланировано лишь создание проектно-сметной документации. Деньги на нее выделяют из муниципального бюджета.

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