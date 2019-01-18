В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-18T18:15:03+03:00

Автоинспекторы будут дежурить 22 января с 7.10 до 7.40

Изменить размер текста: A A

В Брянске возле детских садов "Счастливый" и "Веселая семейка" пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить 22 января на переулке Чернышевского с 7.10 до 7.40. Полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».