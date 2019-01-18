2019-01-18T18:15:03+03:00
Общество

В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут дежурить 22 января с 7.10 до 7.40
Мария Дедкова
Поделиться:
Полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей.Полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске возле детских садов "Счастливый" и "Веселая семейка" пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить 22 января на переулке Чернышевского с 7.10 до 7.40. Полицейские проверят, не нарушают ли водители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко
Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей
В Москве умер брянец, на которого упала сосулька
Москвича оштрафовали на 150 тысяч рублей за зарастающие земли в Брянской области
Брянскому паралимпийцу Владиславу Фролову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
Брянец незаконно вырубил сосны на 800 тысяч рублей
В Брянске откроется выставка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда
В Брянскую область не пустили 19,5 тонны яблок из Польши
В Брянске сняли на видео маршрутчика, проехавшего на красный свет
Число купелей в Брянской области увеличилось до 73-х
На Крещение в Брянске пустят дополнительные троллейбусы
Под Рождество житель Гордеевского района убил знакомого
В Брянске полиция усилит контроль на дорогах во время крещенских праздников
Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина
В Климовском районе присматривающий за домом сосед украл детали для трактора
В Стародубе медцентр забыл об обустройстве пандусе для инвалидов
В Севском районе нашли бесхозные памятники, посвященные Великой Отечественной войне
В Дятьковском районе во время пожара пострадал мужчина
В Брянске планируют построить крытый футбольный стадион
Брянец украл норковую шубу из гардероба торгового центра
Под Брянском рано утром загорелась покрасочная камера на мебельной фабрике
На трассах в Брянской области 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей