Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области
Свой прогноз дали синоптики центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Температура воздуха составит от десяти до пяти мороза.Фото: Елена РАКОВА
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Погода на Крещение в Брянской области обещает быть морозной. Такой прогноз дали синоптики брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью пройдет небольшой снег, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. А температура воздуха составит от десяти до пяти мороза. Днем обещают от минус шести до минус одного градуса. Облачно. Пройдет небольшой снег.
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