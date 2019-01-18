2019-01-18T18:47:51+03:00
Общество

Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области

Свой прогноз дали синоптики центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Мария Дедкова
Поделиться:
Температура воздуха составит от десяти до пяти мороза.Температура воздуха составит от десяти до пяти мороза.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Погода на Крещение в Брянской области обещает быть морозной. Такой прогноз дали синоптики брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью пройдет небольшой снег, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. А температура воздуха составит от десяти до пяти мороза. Днем обещают от минус шести до минус одного градуса. Облачно. Пройдет небольшой снег.

Где искупаться на Крещение в Брянской области, читайте тут.

Как добраться до купелей в Брянске, смотрите здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей
Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко
Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей
В Москве умер брянец, на которого упала сосулька
Москвича оштрафовали на 150 тысяч рублей за зарастающие земли в Брянской области
Брянскому паралимпийцу Владиславу Фролову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
Брянец незаконно вырубил сосны на 800 тысяч рублей
В Брянске откроется выставка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда
В Брянскую область не пустили 19,5 тонны яблок из Польши
В Брянске сняли на видео маршрутчика, проехавшего на красный свет
Число купелей в Брянской области увеличилось до 73-х
На Крещение в Брянске пустят дополнительные троллейбусы
Под Рождество житель Гордеевского района убил знакомого
В Брянске полиция усилит контроль на дорогах во время крещенских праздников
Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина
В Климовском районе присматривающий за домом сосед украл детали для трактора
В Стародубе медцентр забыл об обустройстве пандусе для инвалидов
В Севском районе нашли бесхозные памятники, посвященные Великой Отечественной войне
В Дятьковском районе во время пожара пострадал мужчина
В Брянске планируют построить крытый футбольный стадион
Брянец украл норковую шубу из гардероба торгового центра
Под Брянском рано утром загорелась покрасочная камера на мебельной фабрике
На трассах в Брянской области 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей