Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области

СЕГОДНЯ 18:47 2019-01-18T18:47:51+03:00

Температура воздуха составит от десяти до пяти мороза. Фото: Елена РАКОВА

Свой прогноз дали синоптики центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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Погода на Крещение в Брянской области обещает быть морозной. Такой прогноз дали синоптики брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью пройдет небольшой снег, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. А температура воздуха составит от десяти до пяти мороза. Днем обещают от минус шести до минус одного градуса. Облачно. Пройдет небольшой снег.

Где искупаться на Крещение в Брянской области, читайте тут.

Как добраться до купелей в Брянске, смотрите здесь.

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