Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-18T17:56:07+03:00

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Прокурор Брянской области Александр Войтович утвердил обвинительное заключение заместителю председателя регионального парламента Юрию Гапеенко. Последнего обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, депутат с мая прошлого года каждый месяц получал деньги за покровительство трех организаций, занимающихся обращением твердых коммунальных отходов.

- Подозреваемый лично получил 240 тысяч рублей, - утверждают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

Дело рассмотрят в Советском районном суде.

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