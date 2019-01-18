2019-01-18T17:56:07+03:00
Общество

Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко

Дело рассмотрят в Советском районном суде
Мария Дедкова
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Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокурор Брянской области Александр Войтович утвердил обвинительное заключение заместителю председателя регионального парламента Юрию Гапеенко. Последнего обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, депутат с мая прошлого года каждый месяц получал деньги за покровительство трех организаций, занимающихся обращением твердых коммунальных отходов.

- Подозреваемый лично получил 240 тысяч рублей, - утверждают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

Дело рассмотрят в Советском районном суде.

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