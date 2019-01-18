2019-01-18T17:30:22+03:00
Общество

Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей

Преступления произошло с 15 по 17 января
Мария Дедкова
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В полиции просят брянцев не сообщать никому данные своих банковских карт.В полиции просят брянцев не сообщать никому данные своих банковских карт.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За три дня, с 15 по 17 января, жертвами «телефонных» мошенников стали пять брянцев. Потерпевшие перевели злоумышленникам почти 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

63-летняя жительница Бежицы хотела спасти сына от тюрьмы и лишилась 10 тысяч рублей.

54-летней жительница Советского района отменила блокировку карты с помощью «сотрудник банка» и потеряла 14,7 тысячи рублей. На ту же удочку попалась 19-летняя девушка из Володарского района. Она «подарила» мошенникам 8,8 тысячи рублей.

63-летней пенсионерке из Фокинского района и 53-летней жительнице Карачева 17 января также звонили из «службы безопасности банка». За возвращение «нечаянно списанных» денег женщины заплатили 16,5 и 49,3 тысячи рублей.

После уточнения обстоятельств происшествий полицейские примут решение о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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