Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей
За три дня, с 15 по 17 января, жертвами «телефонных» мошенников стали пять брянцев. Потерпевшие перевели злоумышленникам почти 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
63-летняя жительница Бежицы хотела спасти сына от тюрьмы и лишилась 10 тысяч рублей.
54-летней жительница Советского района отменила блокировку карты с помощью «сотрудник банка» и потеряла 14,7 тысячи рублей. На ту же удочку попалась 19-летняя девушка из Володарского района. Она «подарила» мошенникам 8,8 тысячи рублей.
63-летней пенсионерке из Фокинского района и 53-летней жительнице Карачева 17 января также звонили из «службы безопасности банка». За возвращение «нечаянно списанных» денег женщины заплатили 16,5 и 49,3 тысячи рублей.
После уточнения обстоятельств происшествий полицейские примут решение о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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