В Москве умер брянец, на которого упала сосулька

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-18T17:16:15+03:00

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51-летний житель брянского города Фокино, на которого упала сосулька в Москве, скончался в больнице утром 18 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании, обслуживающей тот злополучный дом в Лялином переулке.

Коммунальщики пообещали оказать помощь семье погибшего и оплатить нахождение в Москве, перевозку тела в Брянск и организацию похорон.

Напомним, ЧП произошло 15 января. На мужчину с крыши упала глыба льда. Тогда пострадавшего с тяжелой травмой головы госпитализировали.

Проверкой управляющей компании занялись правоохранители. Как выяснилось, власти не раз требовали очистить крышу этого дома от наледи.

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