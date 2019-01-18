Москвича оштрафовали на 150 тысяч рублей за зарастающие земли в Брянской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-18T16:48:45+03:00

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В Брянской области специалисты Россельхознадзора обнаружили зарастающий сорняками учасок площадью 724 гектара. Оказывается, земля в Дятьковском районе принадлежит жителю Москвы.

Во время проверки выяснилось, что владельцу участка уже направляли требования убрать сорянки и кустарник. Но хозяин земли этого не сделал.

- За повторное невыполнение предписаний на жителя Москвы завели административные дела, которые передали в мировой судебный участок столичного региона, - рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Суд признал собственника виновным и назначил ему штраф - 150 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что очистить земли владельцу все же придется.

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