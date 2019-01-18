Брянскому паралимпийцу Владиславу Фролову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
Высокое звание получил и тренер спортсмена
Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Брянскому паратлету Владиславу Фролову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Соттветствующий приказ 15 января подписал министр спорта страны Павел Колобков, сообщает брянский центр спортивной подготовки.
Высокое звание получи и тренер спортсмена. Михаил Сумичев стал заслуженным тренером страны.
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