2019-01-18T16:00:54+03:00
Общество

Брянец незаконно вырубил сосны на 800 тысяч рублей

За это ему грозит до семи лет колонии и крупный штраф
Поделиться:
57-летний житель поселка Хутор Борловко подделал разрешающие вырубку документы. Фото: Анна Абразумова57-летний житель поселка Хутор Борловко подделал разрешающие вырубку документы. Фото: Анна Абразумова
Изменить размер текста:

В Брянском районе задержали злоумышленника, который незаконно рубил лес. 30 кубометров хвойных деревьев пропали в лесничестве возле поселка Мирный. Причиненный ущерб составил 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Под подозрение попал 57-летний житель поселка Хутор Бор, который ловко подделал разрешающие вырубку документы.

Брянцу предъявили обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Она предусматривает санкция до семи лет колонии с крупным штрафом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небольшой мороз и снег? Какой будет погода на Крещение в Брянской области
В Брянске оштрафовали маршрутчика, проехавшего на красный свет
В Брянске возле двух детских садов на переулке Чернышевского пройдут сплошные проверки водителей
Прокурор Брянской области утвердил обвинение зампреду регионального парламента Юрию Гапеенко
Пятеро брянцев перевели «телефонным» мошенникам почти 100 тысяч рублей
В Москве умер брянец, на которого упала сосулька
Москвича оштрафовали на 150 тысяч рублей за зарастающие земли в Брянской области
Брянскому паралимпийцу Владиславу Фролову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
В Брянске откроется выставка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда
В Брянскую область не пустили 19,5 тонны яблок из Польши
В Брянске сняли на видео маршрутчика, проехавшего на красный свет
Число купелей в Брянской области увеличилось до 73-х
На Крещение в Брянске пустят дополнительные троллейбусы
Под Рождество житель Гордеевского района убил знакомого
В Брянске полиция усилит контроль на дорогах во время крещенских праздников
Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина
В Климовском районе присматривающий за домом сосед украл детали для трактора
В Стародубе медцентр забыл об обустройстве пандусе для инвалидов
В Севском районе нашли бесхозные памятники, посвященные Великой Отечественной войне
В Дятьковском районе во время пожара пострадал мужчина
В Брянске планируют построить крытый футбольный стадион
Брянец украл норковую шубу из гардероба торгового центра
Под Брянском рано утром загорелась покрасочная камера на мебельной фабрике
На трассах в Брянской области 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей