Брянец незаконно вырубил сосны на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-18T16:00:54+03:00

За это ему грозит до семи лет колонии и крупный штраф

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В Брянском районе задержали злоумышленника, который незаконно рубил лес. 30 кубометров хвойных деревьев пропали в лесничестве возле поселка Мирный. Причиненный ущерб составил 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Под подозрение попал 57-летний житель поселка Хутор Бор, который ловко подделал разрешающие вырубку документы.

Брянцу предъявили обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Она предусматривает санкция до семи лет колонии с крупным штрафом.

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