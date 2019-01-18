Брянец незаконно вырубил сосны на 800 тысяч рублей
За это ему грозит до семи лет колонии и крупный штраф
57-летний житель поселка Хутор Борловко подделал разрешающие вырубку документы. Фото: Анна Абразумова
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В Брянском районе задержали злоумышленника, который незаконно рубил лес. 30 кубометров хвойных деревьев пропали в лесничестве возле поселка Мирный. Причиненный ущерб составил 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Под подозрение попал 57-летний житель поселка Хутор Бор, который ловко подделал разрешающие вырубку документы.
Брянцу предъявили обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Она предусматривает санкция до семи лет колонии с крупным штрафом.
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