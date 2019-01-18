В Брянскую область не пустили 19,5 тонны яблок из Польши
В Брянскую область не пустили 19,5 тонны польских яблок. Груз задержали возле Клинцов.
- Документов на товар у белорусского перевозчика не оказалось, - поясняют в пресс-службе Брянской таможни. - Водитель должен был доставить груз из Минска в Витебск, но оказался в Брянской области.
Напомним, Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определенной группы товаров. Поэтому фрукты изъяли. В ближайшее время их уничтожат.
На перевозчика составили административный протокол.
К слову, это не первый случай ввоза санкционных фруктов в этом месяцев. 17 января на полигоне уничтожили 19 тонн груш и 18,5 тонны яблок из Польши. Иностранный груз задержали в Новозыбковском районе.
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