2019-01-18T15:15:52+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили 19,5 тонны яблок из Польши

Фрукты уничтожат
Мария Дедкова
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Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определенной группы товаров.Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определенной группы товаров.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Брянскую область не пустили 19,5 тонны польских яблок. Груз задержали возле Клинцов.

- Документов на товар у белорусского перевозчика не оказалось, - поясняют в пресс-службе Брянской таможни. - Водитель должен был доставить груз из Минска в Витебск, но оказался в Брянской области.

Напомним, Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определенной группы товаров. Поэтому фрукты изъяли. В ближайшее время их уничтожат.

На перевозчика составили административный протокол.

К слову, это не первый случай ввоза санкционных фруктов в этом месяцев. 17 января на полигоне уничтожили 19 тонн груш и 18,5 тонны яблок из Польши. Иностранный груз задержали в Новозыбковском районе.

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