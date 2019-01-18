В Брянске сняли на видео маршрутчика, проехавшего на красный свет

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-18T14:52:06+03:00

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В Брянске водитель маршрутки №3 проехал на запрещающий сигнал сфетофора на проспекте Московском. Ролик, на котором запечатлен нарушитель, выложили в соцсети в пятницу, 18 декабря.

На кадрах видно, что запись была сделана 16 января около 12.20. На желтый свет проехал водитель микроавтобуса. За ним рванул второй, но проехал уже на красный.

К счастью, аварии не произошло. В комментариях под видео, брянцы попросили обратить внимание на ролик сотрудников Госавтоинспекции.

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