В Брянске сняли на видео маршрутчика, проехавшего на красный свет
Ролик опубликовали в соцсетях
Скриншот с видео vk.com, Castiel Laufeyson
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В Брянске водитель маршрутки №3 проехал на запрещающий сигнал сфетофора на проспекте Московском. Ролик, на котором запечатлен нарушитель, выложили в соцсети в пятницу, 18 декабря.
На кадрах видно, что запись была сделана 16 января около 12.20. На желтый свет проехал водитель микроавтобуса. За ним рванул второй, но проехал уже на красный.
К счастью, аварии не произошло. В комментариях под видео, брянцы попросили обратить внимание на ролик сотрудников Госавтоинспекции.
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