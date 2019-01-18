2019-01-18T14:24:33+03:00
Общество

Число купелей в Брянской области увеличилось до 73-х

Новые иордани появились в Дятьковском, Красногорском и Мглинском районах
Мария Дедкова
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К слову, в Брянске проруби уже готовы.К слову, в Брянске проруби уже готовы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области увеличилось число мест для купания. Если раньше было известно о 68 иорданях, то теперь их будет 73, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Три дополнительных купели оборудуют в Дятьковском районе. Это купели у храма в селе Любышь, на улице Молодежной в деревне Неверь, на улице Красная Заря в поселке Ивот. Появится место для купания и в Красной Горе. Его оборудуют на реке Бесяд. Своя иордань будет в Мглинском районе в селе Молодьково.

К слову, в Брянске проруби уже готовы. В городе оборудовали четыре иордани для крещенских купаний: две - в Фокинском районе на озере Мутном и у озера ГРЭС, одна – в Володарском и железнодорожного вокзала и одна – в Бежицком, рядом с центральным пляжем. Добраться до них можно будет на общественном транспорте.

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