На Крещение в Брянске пустят дополнительные троллейбусы
В Брянске на Крещение, в ночь с 18 на 19 декабря, пустят дополнительный транспорт. На линию выедут троллейбусы №2 и №6. Они будут ездить с 22.00 до 2.00, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Дополнительные рейсы помогут брянцам добраться до мест купания.
Время отправления троллейбуса №6:
- от бульвара Щорса: 21.29, 22.04, 22.39, 23.14, 23.49, 0.24, 0.59, 1.31,
- от улицы Горбатова: 21.20, 22.21, 23.22, 0.23, 1.24,
- от железнодорожного вокзала «Брянск-I» до бульвара Щорса: 21.45, 22.20, 22.55, 23.30, 0.05, 0.40, 1.15,
- от железнодорожного вокзала «Брянск-I» до ул. Горбатова: 21.50, 22.51, 23.52, 0.53, 1.47 (до депо), 2.00 (до депо).
Время отправления троллейбуса №2:
- от мясокомбината: 21.27,22.21, 23.15, 0.09, 1.03, 2.00 (до депо),
- от Набережной: 21.52, 22.46, 23.40, 0.34, 1.28.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».