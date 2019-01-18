На Крещение в Брянске пустят дополнительные троллейбусы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-18T13:40:06+03:00

Ночью на линию выедут маршруты №6 и №2

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В Брянске на Крещение, в ночь с 18 на 19 декабря, пустят дополнительный транспорт. На линию выедут троллейбусы №2 и №6. Они будут ездить с 22.00 до 2.00, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Дополнительные рейсы помогут брянцам добраться до мест купания.

Время отправления троллейбуса №6:

- от бульвара Щорса: 21.29, 22.04, 22.39, 23.14, 23.49, 0.24, 0.59, 1.31,

- от улицы Горбатова: 21.20, 22.21, 23.22, 0.23, 1.24,

- от железнодорожного вокзала «Брянск-I» до бульвара Щорса: 21.45, 22.20, 22.55, 23.30, 0.05, 0.40, 1.15,

- от железнодорожного вокзала «Брянск-I» до ул. Горбатова: 21.50, 22.51, 23.52, 0.53, 1.47 (до депо), 2.00 (до депо).

Время отправления троллейбуса №2:

- от мясокомбината: 21.27,22.21, 23.15, 0.09, 1.03, 2.00 (до депо),

- от Набережной: 21.52, 22.46, 23.40, 0.34, 1.28.

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