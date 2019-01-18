Под Рождество житель Гордеевского района убил знакомого
До суда он будет находиться под стражей
То, что селянин был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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21-летнего жителю села Творишино, что в Гордеевском районе, обвиняют в убийстве.
По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января пьяный селянин был у себя дома. К нему в гости зашел 27-летний приятель. Молодые люди поссорились, и хозяин дома ударил гостя ножом.От полученного ранения, как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, потерпевший скончался.
На время следствия обвиняемый будет под стражей. То, что селянин был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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