2019-01-18T13:25:59+03:00
Происшествия

Под Рождество житель Гордеевского района убил знакомого

До суда он будет находиться под стражей
Мария Дедкова
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То, что селянин был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.То, что селянин был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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21-летнего жителю села Творишино, что в Гордеевском районе, обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января пьяный селянин был у себя дома. К нему в гости зашел 27-летний приятель. Молодые люди поссорились, и хозяин дома ударил гостя ножом.От полученного ранения, как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, потерпевший скончался.

На время следствия обвиняемый будет под стражей. То, что селянин был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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