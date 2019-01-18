В Брянске полиция усилит контроль на дорогах во время крещенских праздников

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-18T13:03:58+03:00

Водителей просят с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на подъездах к купелям

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На Крещение Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилистами. 18 и 19 января полицейские будут пристально следить за пьяными водителями, нарушителями правил перевозки детей и пешеходами.

- Экипажи ДПС будут дежурить около православных храмов и специально оборудованных мест для купания, - поясняют в городской Госавтоинспекции. - Помните о мерах безопасности.

Во избежание аварийных ситуаций на дороге полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а также с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам.

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