Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина
Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина и попытку крражи.
По версии следствия, вечером 12 октября 35-летний мужчина в своем доме в поселке Тросна выпивал со знакомым. Во время застолья приятели поссорились. Хозяин дома несколько раз ударил гостя топром по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
- За несколько дней до убийства подозреваемый залез в дом односельчан, откуда попытался похитить продукты, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но его застигли хозяева дома.
Уголовное дело рассмотрит по существу Жуковский районный суд.
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