СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-18T12:40:14+03:00

Знакомые поссорились во время застолья

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Житель Жуковского района пойдет под суд за убийство односельчанина и попытку крражи.

По версии следствия, вечером 12 октября 35-летний мужчина в своем доме в поселке Тросна выпивал со знакомым. Во время застолья приятели поссорились. Хозяин дома несколько раз ударил гостя топром по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- За несколько дней до убийства подозреваемый залез в дом односельчан, откуда попытался похитить продукты, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но его застигли хозяева дома.

Уголовное дело рассмотрит по существу Жуковский районный суд.

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