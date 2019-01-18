В Климовском районе присматривающий за домом сосед украл детали для трактора

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-18T12:29:06+03:00

За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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58-летнего жителя Климовского района подозревают в краже деталей от трактора и других металлических изделий. В полицию обратилась 52-летняя потерпевшая. Она рассказала, что ей достался по наследству дом в поселке Вишневый. Женщина не стала туда переезжать. Соседа попросила присматривать за жилищем, пока ее не будет.

Приехав в поселок очередной раз, она заметила, что со двора пропали сложенные детали трактора, из сарая – овощерезка и другие металлические предметы. Причиненный ущерб хозяйка оценила в 30 тысяч рублей.

- Полицейские через несколько дней вычислили подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался мужчина, которого попросили присматривать за имуществом.

Задержанный во всем признался. И полностью возместил причиненный ущерб. За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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