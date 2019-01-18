В Стародубе медцентр забыл об обустройстве пандусе для инвалидов
Прокуратура вмешалась в ситуацию
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В Стародубе правоохранители нашли необорудованный пандус у одного из медцентра.
- Выяснилось, что при входе в помещение отсутствуют поручни вдоль пандуса, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Руководителю организации внесли представление и завели на него административное дело.
Акты прокурорского реагирования рассматривают.
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