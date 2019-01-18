В Севском районе нашли бесхозные памятники, посвященные Великой Отечественной войне
В Севском районе прокуратура нашла бесхозные памятники Великой Отечественной войны.
Памятник танковому экипажу в поселке Косицы, памятник «Журавли» в деревне Стрелецкая Слобода, холм Славы, расположенный на 481-м километре автодороги М-3 «Украина», стела 250 лет Севскому пехотному полку на площади Октябрьской революции оказались без хозяина. Поэтому ухаживать за ними было некому.
Прокурор района обратился с иском в суд, потребовав от администрации Севского района зарегистировать право собственности.
Просьбу правоохранителей удовлетворили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
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