В Севском районе нашли бесхозные памятники, посвященные Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-18T12:03:17+03:00

Прокуратура потребовала поставить их на учет

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В Севском районе прокуратура нашла бесхозные памятники Великой Отечественной войны.

Памятник танковому экипажу в поселке Косицы, памятник «Журавли» в деревне Стрелецкая Слобода, холм Славы, расположенный на 481-м километре автодороги М-3 «Украина», стела 250 лет Севскому пехотному полку на площади Октябрьской революции оказались без хозяина. Поэтому ухаживать за ними было некому.

Прокурор района обратился с иском в суд, потребовав от администрации Севского района зарегистировать право собственности.

Просьбу правоохранителей удовлетворили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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