В Дятьковском районе во время пожара пострадал мужчина
Жилой дом загорелся рано утром в пятницу
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Дятьковском районе во время пожара в жилом доме пострадал мужчина. Сообщение о возгорании на улице Пушкина в поселке Ивот поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.06 в пятницу, 18 января. На место выехали две автоцистерны.
Когда спасатели прибыли, жилой дом размером пять на четыре метра полностью пылал. Огонь тушили с двух пожарных стволов. С пожаром справились за полчаса, в 6.40 пламя потушили.
Эксперты выясняют, почему загорелся дом, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
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