СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-18T11:20:57+03:00

Спортивный объект в 2021 году появится на старом аэропорту

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В Брянске планируют построить крытый футбольный стадион с искусственным покрытием. Спортивный объект появится на старом аэропорту. Размер футбольного поля будет 120 на 90 метров. Под трибунами разместят раздевалки и подсобные помещения. Характеристики поля позволят принимать матчи чемпионата России премьер лиги.

В 2021 году на строительство выделят около 475 миллионов рублей. Деньги поступят по программе из федерального бюджета. Новый стадион станет базой для развития детского футбола, сообщает ТАСС.

Стадион предназначен для футбольной школы брянского «Динамо». Сейчас там занимаются около тысячи детей. В школе работает 20 тренеров.

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