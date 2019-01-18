Под Брянском рано утром загорелась покрасочная камера на мебельной фабрике

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-18T10:41:02+03:00

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В поселке Белобережский санаторий под Брянском рано утром в пятницу, 18 января, случился пожар на мебельной фабрике. В цеху на улице Лесной загорелась покрасочная камера размером пять на три метра. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.01.

На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит камера на площади 10 квадратных метров. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы. Через 23 минуты пламя потушили.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелась покрасочная камера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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