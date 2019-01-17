В Брянске освятили обновленный родник в овраге Нижний Судок

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-17T18:33:17+03:00

Родник обновили в конце прошлого года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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17 января в Брянске освятили недавно обновленный родник «Белый колодец». Торжественная церемония прошла в овраге Нижний Судок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, родник обновили в конце прошлого года. На его ремонт выделили 780 тысяч рублей.

После церемонии освящения всем тем, кто принял участие в восстановлении «Белого колодца» вручили благодарственные письма. Активисты пообещали, что будут следить за чистотой исторического места.

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