В Брянске освятили обновленный родник в овраге Нижний Судок
Активисты пообещали следить за чистотой исторического места
Родник обновили в конце прошлого года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
17 января в Брянске освятили недавно обновленный родник «Белый колодец». Торжественная церемония прошла в овраге Нижний Судок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, родник обновили в конце прошлого года. На его ремонт выделили 780 тысяч рублей.
После церемонии освящения всем тем, кто принял участие в восстановлении «Белого колодца» вручили благодарственные письма. Активисты пообещали, что будут следить за чистотой исторического места.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».