2019-01-17T18:33:17+03:00
Общество

В Брянске освятили обновленный родник в овраге Нижний Судок

Активисты пообещали следить за чистотой исторического места
Мария Дедкова
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Родник обновили в конце прошлого года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииРодник обновили в конце прошлого года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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17 января в Брянске освятили недавно обновленный родник «Белый колодец». Торжественная церемония прошла в овраге Нижний Судок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, родник обновили в конце прошлого года. На его ремонт выделили 780 тысяч рублей.

После церемонии освящения всем тем, кто принял участие в восстановлении «Белого колодца» вручили благодарственные письма. Активисты пообещали, что будут следить за чистотой исторического места.

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