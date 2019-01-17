В Брянске о бомбе на улице Маяковского сообщил парень с психическим расстройством
В Бежицком районе Брянска проверили сообщение о якобы заложенной бомбе. Оказалось, что в службу «112» позвонил молодой человек, страдающий расстройством психики.
- Звонок поступил в 13.15, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонивший несколько раз произнес «Я поставил бомбу» и повесил трубку.
Сотрудники полиции и регионального УФСБ выехали на адрес звонившего. К дому на улице Маяковского прибыли сотрудники МЧС и медработники.
Как выяснилось, звонил 24-летний парень, инвалид первой группы, который с детства страдает тяжелым расстройством психики.
Минировать дом парень не собирался. Возможно, причиной странного звонка стали боевики, которые молодой человек как раз смотрел на компьютере.
После выяснения всех обстоятельств дела оцепление у дома сняли.
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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