2019-01-17T18:22:52+03:00
Общество

В Брянске о бомбе на улице Маяковского сообщил парень с психическим расстройством

Никакое взрывное устройство молодой человек ставить не собирался
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска проверили сообщение о якобы заложенной бомбе. Оказалось, что в службу «112» позвонил молодой человек, страдающий расстройством психики.

- Звонок поступил в 13.15, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонивший несколько раз произнес «Я поставил бомбу» и повесил трубку.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ выехали на адрес звонившего. К дому на улице Маяковского прибыли сотрудники МЧС и медработники.

Как выяснилось, звонил 24-летний парень, инвалид первой группы, который с детства страдает тяжелым расстройством психики.

Минировать дом парень не собирался. Возможно, причиной странного звонка стали боевики, которые молодой человек как раз смотрел на компьютере.

После выяснения всех обстоятельств дела оцепление у дома сняли.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске освятили обновленный родник в овраге Нижний Судок
Брянские библиотекари стали победителями всероссийского конкурса
В Брянске будут судить директора предприятия, задолжавшего своим сотрудникам больше двух миллионов рублей
С февраля на Первомайском мосту в Брянске будут перекрывать движение
Первый зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей поселка Выгоничи
Форум брянского департамента здравоохранения прекратил работать после скандала на каникулах
На Крещение в Брянске пройдут сплошные проверки водителей
21-летнего жителя Брянска обвиняют сразу в шести преступлениях
В Дятьковском района исполнитель колядок ограбил 11-летнего школьника
Брянцы пожаловались на разруху в cтародубской больнице
«Телефонный» мошенник из Самары обманул 27 брянцев
За неделю простуду подхватили 2861 брянец
Для жителя Клинцов, избившего 88-летнюю старушку, просят два года колонии
Азербайджанец и украинец пытались незаконно перейти границу в Брянской области
Житель Брянска с молотком и мачете напал на букмекерскую контору и автозаправку
В Брянской области будут судить производителя поддельного алкоголя
По факту смертельного ДТП на брянской трассе завели уголовное дело
В Брянске поймали наркоторговку с героином
В Брянске на проспекте Ленина водитель сбил пенсионера–нарушителя