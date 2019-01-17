В Брянске о бомбе на улице Маяковского сообщил парень с психическим расстройством

СЕГОДНЯ 18:21 2019-01-17T18:22:52+03:00

Никакое взрывное устройство молодой человек ставить не собирался

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска проверили сообщение о якобы заложенной бомбе. Оказалось, что в службу «112» позвонил молодой человек, страдающий расстройством психики.

- Звонок поступил в 13.15, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонивший несколько раз произнес «Я поставил бомбу» и повесил трубку.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ выехали на адрес звонившего. К дому на улице Маяковского прибыли сотрудники МЧС и медработники.

Как выяснилось, звонил 24-летний парень, инвалид первой группы, который с детства страдает тяжелым расстройством психики.

Минировать дом парень не собирался. Возможно, причиной странного звонка стали боевики, которые молодой человек как раз смотрел на компьютере.

После выяснения всех обстоятельств дела оцепление у дома сняли.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».