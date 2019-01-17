Брянские библиотекари стали победителями всероссийского конкурса
Наши земляки представили на суд жюри электронную выставку
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Сотрудники брянской библиотеки №10 успешно выступили на всероссийском конкурсе «Литературная Россия». Его проводила Академия развития творчества Санкт-Петербурга.
В номинации «Писатели родного края» первое место завоевала детская библиотека №10. Наши земляки, как сообщает пресс-служба брянской мэрии, представили на конкурс электронную выставку «Охотник за памятью».
Она посвящена почетному гражданину Суражского района, писателю и журналисту Николаю Старченко.
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