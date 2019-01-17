2019-01-17T17:56:54+03:00
Общество

В Брянске будут судить директора предприятия, задолжавшего своим сотрудникам больше двух миллионов рублей

Как говорят правоохранители, у руководителя были деньги
Мария Дедкова
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Теперь прокуратура Фокинского района добивается возвращения руководителем всех положенных выплат.Теперь прокуратура Фокинского района добивается возвращения руководителем всех положенных выплат.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске перед судом предстанет 61-летний директор предприятия, который задолжал своим сотрудникам 2,4 миллиона рублей.

По версии следствия, с апреля 2016-го по март 2018-го руководитель ООО «Гидроспецстрой», не платил зарплату 29 работникам. Хотя, как говорят правоохранители, у директора была возможность вернуть деньги сотрудникам. Сумма долга превысила 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, с февраля 2016 года по январь 2018 - го руководитель недодал деньги еще 18 работникам. Задолженность превысила 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Теперь прокуратура Фокинского района добивается возвращения руководителем всех положенных выплат.

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