С февраля на Первомайском мосту в Брянске будут перекрывать движение

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-17T17:42:36+03:00

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В Брянске прошло очередное совещание на Первомайском мосту. Строители рассказывали чиновникам, как продвигается работа.

Рабочие все еще трудятся над производством ригеля и железобетонных «рубашек». Также строители готовятся к монтажу балок. Ставить их начнут в начале февраля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации

Рабочие предупредили, что время установки будет закрыто движение и на действующей стороне моста. Чтобы не создавать проблем для движения транспорта, монтировать балки будут только ночью. А о работах подрядчик будет сообщать заранее.

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