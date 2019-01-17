2019-01-17T17:42:36+03:00
Общество

С февраля на Первомайском мосту в Брянске будут перекрывать движение

Здесь будут устанавливать балки
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске прошло очередное совещание на Первомайском мосту. Строители рассказывали чиновникам, как продвигается работа.

Рабочие все еще трудятся над производством ригеля и железобетонных «рубашек». Также строители готовятся к монтажу балок. Ставить их начнут в начале февраля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации

Рабочие предупредили, что время установки будет закрыто движение и на действующей стороне моста. Чтобы не создавать проблем для движения транспорта, монтировать балки будут только ночью. А о работах подрядчик будет сообщать заранее.

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