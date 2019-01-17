2019-01-17T17:18:59+03:00
Общество

Первый зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей поселка Выгоничи

Личный прием граждан проведет Игорь Таратонов
Мария Дедкова
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23 января жители поселка Выгоничи смогут задать свой вопрос первому заместителю прокурора области Игорю Таратонову. Правоохранитель проведет выездной прием граждан.

Встреча пройдет с 11.00 до 13.00 часов в помещении прокуратуры Выгоничского района. Чтобы попасть на прием необходимо записаться заранее по телефону или в здании прокуратуры.

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, а также письменное заявление с подробным изложением доводов, подлежащих проверке.

Прокуратура поселка Выгоничи: 8 (48341) 2-19-76, п. Выгоничи, ул. Ломоносова, 3.

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