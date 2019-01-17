Первый зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей поселка Выгоничи
23 января жители поселка Выгоничи смогут задать свой вопрос первому заместителю прокурора области Игорю Таратонову. Правоохранитель проведет выездной прием граждан.
Встреча пройдет с 11.00 до 13.00 часов в помещении прокуратуры Выгоничского района. Чтобы попасть на прием необходимо записаться заранее по телефону или в здании прокуратуры.
С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, а также письменное заявление с подробным изложением доводов, подлежащих проверке.
Прокуратура поселка Выгоничи: 8 (48341) 2-19-76, п. Выгоничи, ул. Ломоносова, 3.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».