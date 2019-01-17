Форум брянского департамента здравоохранения прекратил работать после скандала на каникулах

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-17T16:53:52+03:00

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Форум департамента здравоохранения Брянской области уже около недели не работает. На сайте написано, что ресурс «временно недоступен в связи с модернизацией». Чиновники предлагают оставить брянцам электронное обращение на сайте департамента. Но его кроме сотрудников департамента никто не увидит.

Последний скандал разразился после жалобы на форуме на врача детской поликлиники на новогодних каникулах. По словам женщины, медик отказалась осматривать плачущего ребенка. Вопрос решили, конфликт уладили, но площадка теперь не работает.

На форуме брянского департамента здравоохранения оставляли жалобы не только пациенты, но и врачи, водители скорой помощи, которые сетовали на низкую зарплату. Оставляли там и положительные отзывы о работе врачей и медсестер. Многим брянцам на их вопросы и жалобы отвечали главные врачи медицинских учреждений.

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