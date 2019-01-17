На Крещение в Брянске пройдут сплошные проверки водителей
Автоинспекторы будут стоять у остановки "Западная" в Фокинском районе
Сотрудники ГИБДД будут останавливать пьяных автомобилистов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ночь на Крещение, 19 января, в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут ловить пьяных автомобилистов и тех, кто откажется пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Они планируют дежурить возле дома №10 на проспекте Московском, недалеко от остановки «Западная» с 3.20 до 4.00, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Кстати, в эту ночь на озере Мутном будет организовано место для Крещенских купаний. Но окунаться в ледяную воду пьяным тоже опасно.
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