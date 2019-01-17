2019-01-17T16:28:08+03:00
Общество

На Крещение в Брянске пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут стоять у остановки "Западная" в Фокинском районе
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД будут останавливать пьяных автомобилистов.Сотрудники ГИБДД будут останавливать пьяных автомобилистов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В ночь на Крещение, 19 января, в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут ловить пьяных автомобилистов и тех, кто откажется пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Они планируют дежурить возле дома №10 на проспекте Московском, недалеко от остановки «Западная» с 3.20 до 4.00, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Кстати, в эту ночь на озере Мутном будет организовано место для Крещенских купаний. Но окунаться в ледяную воду пьяным тоже опасно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске освятили обновленный родник в овраге Нижний Судок
В Брянске о бомбе на улице Маяковского сообщил парень с психическим расстройством
Брянские библиотекари стали победителями всероссийского конкурса
В Брянске будут судить директора предприятия, задолжавшего своим сотрудникам больше двух миллионов рублей
С февраля на Первомайском мосту в Брянске будут перекрывать движение
Первый зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей поселка Выгоничи
Форум брянского департамента здравоохранения прекратил работать после скандала на каникулах
21-летнего жителя Брянска обвиняют сразу в шести преступлениях
В Дятьковском района исполнитель колядок ограбил 11-летнего школьника
Брянцы пожаловались на разруху в cтародубской больнице
«Телефонный» мошенник из Самары обманул 27 брянцев
За неделю простуду подхватили 2861 брянец
Для жителя Клинцов, избившего 88-летнюю старушку, просят два года колонии
Азербайджанец и украинец пытались незаконно перейти границу в Брянской области
Житель Брянска с молотком и мачете напал на букмекерскую контору и автозаправку
В Брянской области будут судить производителя поддельного алкоголя
По факту смертельного ДТП на брянской трассе завели уголовное дело
В Брянске поймали наркоторговку с героином
В Брянске на проспекте Ленина водитель сбил пенсионера–нарушителя