21-летнего жителя Брянска обвиняют сразу в шести преступлениях

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-17T14:00:44+03:00

Суда брянец будет ожидать, находясь под стражей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За кражи, грабеж и сбыт наркотиков молодой человек может надолго отправиться в колонию

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21-летнего жителя Брянска обвиняют в кражах, грабеже и сбыте наркотиков. О преступлениях, к которым причастен горожан полицейские выяснили случайно.

В конце прошлого года правоохранители задержали жителя Фокинского района, избившего своего приятеля.

Во время расследования выяснилось, что молодой человек причастен к шести преступлениям.

- Так, на счету задержанного два украденных велосипеда, грабеж квартиры и избиение знакомого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А кроме того, подозреваемый причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Суда брянец будет ожидать, находясь под стражей.

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