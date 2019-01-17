2019-01-17T14:00:44+03:00
Происшествия

21-летнего жителя Брянска обвиняют сразу в шести преступлениях

За кражи, грабеж и сбыт наркотиков молодой человек может надолго отправиться в колонию
Мария Дедкова
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Суда брянец будет ожидать, находясь под стражей.Суда брянец будет ожидать, находясь под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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21-летнего жителя Брянска обвиняют в кражах, грабеже и сбыте наркотиков. О преступлениях, к которым причастен горожан полицейские выяснили случайно.

В конце прошлого года правоохранители задержали жителя Фокинского района, избившего своего приятеля.

Во время расследования выяснилось, что молодой человек причастен к шести преступлениям.

- Так, на счету задержанного два украденных велосипеда, грабеж квартиры и избиение знакомого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А кроме того, подозреваемый причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Суда брянец будет ожидать, находясь под стражей.

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