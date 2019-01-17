2019-01-17T13:25:12+03:00
Происшествия

В Дятьковском района исполнитель колядок ограбил 11-летнего школьника

Теперь 32-летнему мужчине грозит до семи лет колонии
Мария Дедкова
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Следователи хотят обратиться в суд, чтобы оставить подозреваемого под стражей.Следователи хотят обратиться в суд, чтобы оставить подозреваемого под стражей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В дятьковском поселке Бытошь на крещенских гуляньях ограбили 11-летнего школьника. По подозрению в нападении задержали 32-летнего жителя Дятькова.

По версии следствия, вечером 13 января на улице Брянской пьяный мужчина отобрал у ребенка деньги - 1219 рублей, которые тот получил за исполнение колядок. Таким образом горожанин расправился со своим несовершеннолетним "конкурентом".

Во время расследования выяснилось, что дятьковчанин уже был судим и вышел из колонии только в сентябре, сообщают в СУ СКР по Брянской области.

Следователи хотят обратиться в суд, чтобы оставить подозреваемого под стражей. За грабеж жителю Дятькова грозит до семи лет колонии. Рецидив преступления и опьянение могут расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.

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