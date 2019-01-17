Брянцы пожаловались на разруху в cтародубской больнице

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-17T12:57:24+03:00

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Жители Брянской области пожаловались на разруху в cтародубской районной больнице. Фотографии оторванного линолеума, грязных матрасов, обшарпанных стульев и шкафчиков выложили в соцсети.

- Главный корпус, неврологическое отделение №2 , одна из палат. Вот в таких условиях пациенты проходят реабилитацию после тяжелейших инсультов, - пишет автор снимков.

К слову, не хватало до прошлого года в больнице и оборудования. В 2018-м, как пишет районная газета "Стародубский вестник", для медучреждения купили УЗИ-, ЭКГ- и рентген-аппараты, а также стоматологическую установку и геммологический анализатор.

В этом году больница получит еще один рентген.

Фото: vk.com, Mila Klyaman

Фото: vk.com, Mila Klyaman

Фото: vk.com, Mila Klyaman

Фото: vk.com, Mila Klyaman

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