За неделю простуду подхватили 2861 брянец
В Брянской области стали меньше болеть простудой. За неделю, с 7 по 13 января, к врачам с подозрением на ОРВИ обратились всего 2861 человек, хотя это число обычно заболевших переваливает за пять тысяч.
Как говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 16,2%.
В Брянске простуду подхватили 1715 человек. Эпидпорог также не превышен.
Чтобы не допустить распространения гриппа, пациентов отправляют в лабораторию на сдачу анализов.
С сентября по январь специалисты взяли пробы у 365 брянцев. У двоих диагностировали «свиной» грипп, у одного - «гонконгский» грипп.
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