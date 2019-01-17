За неделю простуду подхватили 2861 брянец

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-17T11:55:52+03:00

Чтобы не допустить распространения гриппа, пациентов отправляют в лабораторию на сдачу анализов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заболеваемость, как говорят в Роспотребнадзоре, ниже эпидпорога на 16 процентов

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В Брянской области стали меньше болеть простудой. За неделю, с 7 по 13 января, к врачам с подозрением на ОРВИ обратились всего 2861 человек, хотя это число обычно заболевших переваливает за пять тысяч.

Как говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 16,2%.

В Брянске простуду подхватили 1715 человек. Эпидпорог также не превышен.

Чтобы не допустить распространения гриппа, пациентов отправляют в лабораторию на сдачу анализов.

С сентября по январь специалисты взяли пробы у 365 брянцев. У двоих диагностировали «свиной» грипп, у одного - «гонконгский» грипп.

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