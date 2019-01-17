Для жителя Клинцов, избившего 88-летнюю старушку, просят два года колонии
В январе в Клинцах началось слушание по нашумевшему делу об избиении 88-летней старушки. Подсудимый, как пишет издание Клинцы.ИНФО, свою вину признал полностью и раскаялся. Учтя это, прокурор попросил для 32-летнего горожанина два года колонии.
Однако, судья нашел процессуальные нарушения: квалификация степени тяжести травм, которые получила пенсионерка.
Уголовное дело вернули прокурору, а подозреваемому клинчанину продлили арест до 17 февраля.
Напомним, утром 16 сентября в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Калинина, пьяный горожанин стал избивать пожилую соседку. Пенсионерка, попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее во дворе дома, сбил с ног и продолжил бить. За пожилую женщину вступился сосед, который отогнал обидчика.
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